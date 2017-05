Gewonde bij steekpartij in Groningen

Toen de 19-jarige ze wilde ontwijken trapte de man achterop de fiets hem tegen het been waardoor de 19-jarige bijna op de grond viel. Hij sprak de twee mannen op hun gedrag aan. Degene die hem had getrapt stapte van de fiets en stak met een mes in het been van de stadjer. Deze duwde zijn belager van zich af. Hij werd toen hij de verdachte probeerde af te weren in zijn arm gestoken. De andere man bleef bij de fiets staan. Beide verdachten hebben niets gezegd. De 19-jarige fietste er vervolgens snel vandoor in de richting van het tunneltje bij de Pleiadenbrug. Daar zag hij een scoooterrijder die hij om hulp vroeg. Deze heeft de hulpdiensten gewaarschuwd. De 19-jarige is met verwondingen aan zijn arm en been naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij gehecht worden. Hij doet aangifte.

Onderzoek

Agenten hebben in de omgeving naar de verdachten gezocht maar niemand meer aangetroffen. Volgens het slachtoffer ging het om twee donker getinte mannen van ongeveer 20 a 25 jaar. De verdachte die hem had gestoken had kort geknipt kroeshaar. De 19-jarige schat dat de verdachte rond de 1.80 mtr lang is en hij was tenger gebouwd. Hij droeg een blauwe spijkerbroek. Doordat het slachtoffer zich focuste op degene die hem stak kon hij verder niets vertellen over het signalement van de andere verdachte. De politie onderzoekt het steekincident en is op zoek naar getuigen.