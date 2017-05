Website provincie verwees door naar pornosite

In een reactie aan de krant liet gedeputeerde Henk Staghouder weten verbaasd te zijn over de doorverwijzing naar een pornosite. ‘We hebben een groot probleem. Dit is niet alleen raar, maar ook heel erg gênant.’

De gedeputeerde ondernam meteen actie en liet de link op de website aanpassen. Deze linkt nu weer door naar de website van Nationaal Park Lauwersmeer.

De oorzaak is vermoedelijk dat de link doorverwees naar een oude domeinnaam die is overgenomen door iemand anders.