Spoelen eileiders met olie helpt vrouwen met een onvervulde kinderwens

VUmc-onderzoeker Kim Dreyer: "Als we oliecontrast gaan gebruiken voor het testen van de doorgankelijkheid van de eileiders, zullen er meer vrouwen zwanger worden zonder hulp van duurdere en meer belastende vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF. Daarom pleiten wij er voor dit oliecontrast als standaard te gebruiken." Resultaten van deze baanbrekende studie zijn vandaag gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

De 'H2Olie'-studie is opgezet door prof. Ben Willem Mol (University of Adelaide, ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam) samen met dr. Kim Dreyer, dr. Velja Mijatovic en dr. Peter Hompes van de afdeling voortplantingsgeneeskunde, VU medisch centrum. Aan deze studie namen ruim 1100 vrouwen deel uit heel Nederland met een onvervulde kinderwens. Al deze vrouwen ondergingen een baarmoedercontrastfoto (HSG) om de doorgankelijkheid van de eileiders te testen in het kader van het vruchtbaarheidsonderzoek. Bij de helft van de vrouwen werd deze HSG uitgevoerd met een standaard waterhoudend contrast. De andere helft kreeg een HSG met het oliehoudend contrast Lipiodol® Ultra-Fluid: H2Olie. Dit laatste middel bleek succesvol bij het aantal doorgaande zwangerschappen binnen 6 maanden na het HSG. Het aantal doorgaande zwangerschappen bij gebruik van oliecontrast was 40%. Bij het gebruik van waterhoudend contrast was dit 29%.

Olie-baby

Onderzoeker Ben Willem Mol: "Naar mijn mening is het gerechtvaardigd om dit oliecontrast als standaard te gebruiken. Zorgverleners en verzekeraars moeten overwegen om dit onderzoek aan vrouwen met een onvervulde kinderwens aan te bieden voordat er gestart wordt met IVF. In de 'H2Olie -studie bleek dat bij een kleine groep vrouwen (2-3%) beide eileiders dicht waren, deze groep vrouwen heeft wel een indicatie om direct te starten met IVF."

Saillant detail is dat onderzoeker Professor Ben Willem Mol zelf ook een 'olie-baby' is, geboren in 1960 toen oliecontrast nog het standaard contrastmiddel was voor het testen van de eileiders.