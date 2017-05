Rotterdams autopoetsbedrijf blijkt dekmantel drugshandel

Vorige week dinsdag heeft een arrestatieteam (AT) van de politie in Rotterdam 's avonds aan de Aelbrechtskade met een shovel een inval gedaan. 'Daarbij heeft de politie verdovende middelen, versnijdingsmiddelen en zeven verdachten van de straat gehaald', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Dekmantel

'Ook nam de politie zeven auto’s en gereedschappen voor de versnijding van drugs in beslag. Een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade in Rotterdam bleek in de nachtelijke uren dienst te doen als versnijdingspand: een locatie waar met versnijdingsmiddelen harddrugs worden gemaakt. De politie deed al enige tijd onderzoek naar dit bedrijf en personen daar omheen', aldus de politie.

Voertuigen klemgereden

Aan het begin van de avond werden op de A16 en de A58, twee voertuigen klemgereden waarvan de politie vermoedde dat er drugs in vervoerd werden. Ze hadden kort daarvoor een bezoek gebracht aan een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade in Rotterdam. Daarna bezochten zij een woning aan de Jan van Vuchtstraat in Rotterdam. De politie had uit onderzoek aanwijzingen dat in het betreffende poetsbedrijf in de nachtelijke uren illegale praktijken met betrekking tot drugshandel en productie plaatsvonden.

De inzittenden van de auto’s, een 27-jarige en een 40-jarige man uit Limburg werden aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. In hun auto’s trof de politie in eerste instantie enkele grammen hard- en softdrugs aan. Later werd in een verborgen ruimte in een van de auto’s drie kilo heroïne aangetroffen.

Cocaïne in berging Jan van Vuchtstraat

In een pand aan de Jan van Vuchtstraat, dat na vertrek bij het autopoetsbedrijf bezocht was door de verdachten, werd kort daarna door de politie een doorzoeking gedaan. Hierbij werd in de berging een handelsvoorraad cocaïne aangetroffen.

Tijdens deze doorzoeking werden een 31-jarige, een 32-jarige en een 34-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Een van hen is mede-eigenaar van het autopoetsbedrijf. Eén van de hoofdbewoners van de Jan van Vuchtstraat, een 34-jarige Rotterdammer, werd kort daarna als verdachte van drugsbezit en drugshandel aangehouden in Rotterdam. Ook hij was al verdachte in dit onderzoek.

Versnijdingsruimte Vinckenbrinckstraat

Op hetzelfde moment hield de politie een verdachte aan nabij een woning aan de Vinckenbrinckstraat in Rotterdam. Dit gaat om een 49-jarige Rotterdammer. Bij doorzoeking in de woning en kelderbox trof de politie een versnijdingsruimte aan met diverse attributen, bestemd voor de productie en het versnijden van harddrugs. Tevens lag er een hoeveelheid versnijdingsmateriaal en een hoeveelheid verdovende middelen.

Arrestatieteam met shovel naar binnen

Om er zeker van te zijn dat er geen verdachten meer in de garage aan de Aelbrechtskade aanwezig waren, is om veiligheidsredenen binnengetreden door het Arrestatieteam. Zij openden de deur met een shovel. In de garage vond een doorzoeking plaats.

Sluiten bedrijf

De aanhoudingen maken onderdeel uit van een onderzoek van de Dienst Regionale Recherche naar ondermijnende strafbare feiten. Ondermijning is de vermenging van criminaliteit in de onderwereld met de gezonde samenleving in de bovenwereld. Normen en waarden vervagen, criminaliteit wordt een onderdeel van de samenleving. De gemeente Rotterdam, OM en de politie werken samen om de ondermijning te bestrijden.

Er zal een bestuurlijke rapportage opgesteld worden met als doel het autopoetsbedrijf te sluiten op grond van de Opiumwet. De verdovende middelen en versnijdingsmiddelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.