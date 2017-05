Vrachtwagenchauffeur knalt op geschaarde truck en overlijdt op A29

Traumahelikopter

Direct zijn hulpdiensten naar de plek gegaan waar het ongeval was gebeurd. Ook een traumahelikopter is ingeschakeld om medische assistentie te verlenen. Door Rijkswaterstaat zijn schermen geplaatst en de weg werd afgesloten in de richting Rotterdam, om alle hulpverleners op een veilige manier hun werk te kunnen laten doen. Voor zover nu bekend zal de weg nog tot 21.00 uur vanavond afgesloten blijven, weggebruikers worden verzocht om te rijden.

Politieonderzoek

De aanleiding van het ongeval wordt onderzocht door medewerkers van het team Verkeersongevallen Analyse. De informatie die nu bekend is is dat een vrachtwagen door onbekende oorzaak schaarde op de weg. Een andere vrachtwagen reed in de geschaarde truck. De chauffeur van de laatstgenoemde auto is om het leven gekomen, de chauffeur van de andere vrachtauto liep geen verwondingen op.

Bergingswerkzaamheden tot 21.00 uur

Beide vrachtwagens zullen worden geborgen door een gespecialiseerd takelbedrijf. Agenten zijn op dit moment naar de familie van het slachtoffer om het slechte nieuws mede te delen.