Gezondheidssituatie medewerkers Ter Apel

Gezondheidssituatie

De gezondheidssituatie van bewoners en medewerkers heeft absolute prioriteit voor het COA. Niet alleen op de locatie Ter Apel, maar op alle locaties in het land. Als hierover twijfels ontstaan moeten die snel, effectief en toekomstbestendig worden weggenomen.

Onafhankelijk onderzoek

In de afgelopen maanden heeft het COA al onafhankelijk onderzoek laten doen en deze laten interpreteren door professionals buiten de organisatie. Daarbij is ook gekeken naar onderzoeken op basis waarvan destijds vergunning voor (nieuw)bouw is verkregen. Uit deze onderzoeken zijn geen verklaringen gezinden voor gezondheidsklachten medewerkers.

Onderzoekscommissie

Het COA zet erop in om op korte termijn een onafhankelijke en deskundige voorzitter te vinden. Werknemers (via OR) en werkgever dragen ieder een lid voor. In overleg met voorzitter en leden zal de exacte opdracht worden geformuleerd en een nadere invulling worden gegeven aan de samenstelling van de onderzoekscommissie.