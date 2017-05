Agenten in Rotterdam zijn boos om het voorkeursbeleid

Diversiteit

Een woordvoerster van de Rotterdamse politie heeft tegenover het ANP bevestigd dat het zo is gegaan en zegt dat het anders had gemoeten. In Rotterdam zijn kwalificaties gegeven vanwege afkomst en achtergrond en dat had volgens het korps niet mogen gebeuren. De voorkeur moet uitgaan naar een kandidaat die diversiteit meebrengt.

Sollicitatieprocedures

Om nieuwe blunders in de toekomst te voorkomen, zal de korpsleiding de landelijke richtlijnen rond sollicitatieprocedures ‘beter toelichten’ binnen de regionale eenheden.