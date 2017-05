Leraren eisen excuus van staatssecretaris Dekker

Het lerarencollectief PO in Actie eist in een open brief excuses van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Hij heeft volgens de actiegroep 120.000 leraren beledigd en moet zijn woorden terugnemen.

PO in Actie

PO in Actie verwijst in de zaterdag door het AD afgedrukte brief naar uitlatingen van Dekker over de zwaarte van het lerarenberoep afgelopen week in een Kamerdebat over problemen in het onderwijs. "Uw minachting en miskenning van het primair onderwijs zijn schokkend en weerbarstig," aldus de leerkrachten.

Vertrouwen opzeggen

Circa 40.000 leraren hebben zich aangesloten bij het collectief PO in Actie voor betere arbeidsomstandigheden en beter onderwijs. Als er geen excuses, een rectificatie van de uitspraken, erkenning van de problemen en erkenning van de aangedragen oplossing komen, zeggen de leraren het vertrouwen in de staatssecretaris op. “De ramp die het lerarentekort met zich mee zal brengen is groter dan u en uw positie.”

Formatie

Vanwege de formatie is het nu niet mogelijk om extra geld te beloven aan de leraren, benadrukt Dekker. Hij zegt wel dat hij zich niet herkent in het inktzwarte beeld dat PO in Actie schetst van het onderwijs. Dekker is ervan overtuigd dat leraren, schoolleiders en overheid deze uitdagingen samen het hoofd kunnen bieden.