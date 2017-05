Dode vrouw in woning Sint Willebrord door misdrijf om het leven gekomen

In een huis aan de Fazantendonk in Sint Willebrord is vrijdagavond om ongeveer 22.00 uur een dode vrouw aangetroffen. In de woning was ook haar vriend aanwezig. Hij is aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de vrouw.

Meteen nadat de melding bij de meldkamer was binnengekomen zijn verschillende politieagenten naar de woning gereden. In de woning troffen de agenten sporen aan die erop wezen dat er een misdrijf gepleegd was. De man die in de woning was, de 46-jarige bewoner van de woning, is toen meteen aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex. Zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw wordt onderzocht door de politie.

Door agenten en ambulancemedewerkers is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat is helaas niet meer gelukt. De 45-jarige bewoonster van de woning is als gevolg van het misdrijf overleden.

Door technisch en tactisch rechercheurs is tot diep in de nacht onderzoek gedaan in en om de woning aan de Fazantendonk. Ook vandaag zal er in de buurt nog volop onderzoek gedaan worden door de twaalf rechercheurs die met de zaak bezig zijn. Vermoedelijk gaat het rechercheonderzoek nog dagen in beslag nemen. De aangehouden verdachte moet worden gehoord en ook zullen getuigenverklaringen worden opgenomen door de politie. Ook zal er in de woning minutieus onderzoek gedaan worden. Vrijdagavond is door agenten al een buurtonderzoek gedaan en zijn van verschillende mensen verklaringen opgenomen.