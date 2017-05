Kat ernstig gewond na bespuiten met zuur

De dierenpolitie is op zoek naar mensen die informatie hebben over een ernstig gewonde kat. De kat van een inwoonster uit Egmond aan den Hoef is vorige week mogelijk bespoten met een soort zuur en raakte hierdoor ernstig gewond.

De kat kwam dinsdagmiddag 9 mei ernstig gewond thuis, nadat hij een nacht was weggebleven. De kop van de kat zat vol met een soort bijtende stof, dat onder andere de huid en de ogen van de kat ernstig heeft beschadigd. Zowel de dierenarts als de dierenpolitie sluiten niet uit dat de kat mogelijk opzettelijk is bespoten met een bijtende stof. Daarom is de dierenpolitie op zoek naar mensen in de omgeving van Egmond aan den Hoef, die mogelijk meer informatie hebben over dit incident.