Politie zoekt vader met drie kinderen

De politie op zoek naar een man die vrijdagmiddag zijn drie kinderen van twee, vier en vijf meenam vanaf een locatie aan de Veenstraat in Enschede. Sindsdien zijn ze niet meer gezien. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Omstreeks 16.30 uur kreeg de politie de melding dat de man ongeveer een uur eerder tijdens een bezoek aan zijn vrouw zijn kinderen had meegenomen toen ze korte tijd met hem alleen waren. Daarmee heeft de man de kinderen onttrokken aan de ouderlijke macht. De politie startte direct een onderzoek. Agenten van verschillende diensten in de regio keken uit naar de vier en betrokkenen werden gehoord om helder te krijgen waar de man en de kinderen zouden kunnen zijn. Ook werd de Duitse politie gealarmeerd. Er wordt namelijk niet uitgesloten dat de man met de kinderen naar Duitsland is gereisd. Het gaat om een man met Syrisch uiterlijk.