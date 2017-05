Dronevlucht levert Andre Rieu flinke boete op!

Afgelopen zomer liet hij het onbemande vliegtuigje tijdens zijn zomer concerten boven het Vrijthof in Maastricht vliegen om opnames te maken. Het vliegen met een Drone boven een binnenstad is echter verboden. In dit geval ligt Maastricht ook nog eens in de aanvliegroute van luchthaven Maastricht-Aken.

De politie heeft de drone in beslag genomen en na grondig onderzoek heeft de officier van justitie voor luchtvaart zaken de productiemaatschappij Andre Rieu een boete opgelegd.

De boete is inmiddels al betaald bevestigd productieleider en zoon Pierre Rieu. Hij benadrukt nogmaals dat er van een gevaarlijke situatie nooit sprake is geweest want de Drone heeft nooit boven het publiek op het Vrijthof gevlogen. De drone is inmiddels weer in bezit van de firma Rieu.