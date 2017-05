Levensgevaarlijke politiefuik moet wildcrossers doen stoppen

Motorcrossers krijgen het in Nederland steeds lastiger om hun sport te beoefenen. De laatste jaren werden vaker motorsportterreinen gesloten en is in het westen al bijna helemaal geen 'vrij' rijden meer mogelijk.

Locale overheden zien motorsportliefhebbers dan ook als lastpakken, zo blijkt ook uit het laatste nieuws van gisteren waarin bekend werd dat de politie, op last van Staatsbosbeheer en de provincie Brabant, op een levensgevaarlijke manier de ontstane wildcrossers is gaan aanpakken tot grote woede van de crossers zelf en de motorsportbond de KNMV.

Met touwen en netten die tussen bomen worden gespannen willen de Brabantse handhavers de wildcrossers tot stoppen dwingen. Een in onze ogen absurd en levensgevaarlijk idee, aldus de KNMV.

Wildcrossen wordt in Brabant gezien als groot probleem. Daarom hebben Staatsbosbeheer, Samen Sterk in Brabant (SSiB) en de provincie Brabant het ‘Groene Convenant’ opgesteld waarin deze nieuwe aanpak ook beschreven staat. Volgens de KNMV is de bond bij het opstellen van het convenan niet betrokken geweest. ''Wij zijn er van overtuigd dat het huidige convenant de problemen niet gaat oplossen.''

''Volgens ons kan een groot deel van de problematiek worden ondervangen door alternatieven zoals offroadritten aan te bieden. Op dit moment worden voor slechts zes tot tien evenementen jaarlijks een vergunning afgegeven en dat aantal is onvoldoende. Tijdens deze georganiseerde ritten kunnen offroadrijders hun hart ophalen en wordt de overlast tot een minimum beperkt. In de tussentijd begrijpen we dat BOA’s blijven optreden tegen wildcrossers, ook wij vinden wildcrossen asociaal en slecht voor het imago van de motorsport. De methode die gisteren is gepresenteerd is echter niet de manier om wildcross tegen te gaan en kan leiden tot gevaarlijke situaties'', aldus de KNMV.