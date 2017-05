Officiële start 'Dag van de Bouw' op Kanaleneiland Utrecht

Vandaag, zaterdag 20 mei, openen acht projecten hun deuren tijdens de Dag van de Bouw. 'Iedere locatie is gratis te bezoeken en biedt de kans om op een bijzondere manier kennis te maken met de bouw', meldt bouwbedrijf Heijmans. De landelijke aftrap van de jaarlijkse Dag van de Bouw vindt plaats in Utrecht, bij het project Kanaleneiland dat Heijmans realiseert.

Kanaleneiland Utrecht: levendig en leefbaar

In Kanaleneiland wordt de landelijke aftrap van de Dag van de Bouw gegeven. Sinds 2002 werkt Heijmans met de gemeente Utrecht, Portaal en Mitros aan de transformatie van de Utrechtse wijk tot levendig, leefbaar en gevarieerd woongebied. Aan de Churchilllaan renoveren we op dit moment 504 koop- en huurappartementen en bouwen we 235 nieuwbouwappartementen voor de vrije verhuur aan jonge starters op de woningmarkt.

Uitdaging: Zelf muurtje metselen

Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen opent de Dag van de Bouw samen met Heijmans-directeur Vastgoed Stef Jaske, wethouder Paulus Jansen, Doekle Terpstra (Uneto-VNI), Henk Klein Poelhuis (Aannemersfederatie) en Jos Hoonhout (VNConstructeurs). Manuel Venderbos, bekend van televisieprogramma Galileo en Telegraaf VNDG, daagt aanwezigen uit voor een metselwedstrijd. Wie dat wil, kan proberen om sneller dan hem een muurtje te metselen.

Perron 073 in Den Bosch: binnenstedelijk wonen

In Den Bosch stelt Heijmans de bouwplaats van het project Perron 073 open. Dit complex van 38 appartementen is in aanbouw vlakbij het Centraal Station. Perron073 ligt aan de centrumzijde, tussen het station en de Boschveldweg. Perron073 in ’s-Hertogenbosch onderstreept de kracht van Heijmans als binnenstedelijk gebiedsontwikkelaar.

’t Plein van Vlijmen: sfeervol hart

Een sfeervol hart krijgt Vlijmen: hoe Heijmans dat doet, is te zien bij het project ’t Plein van Vlijmen. Heijmans bouwt een appartementencomplex, bestaande uit 24 appartementen voor huurders en kopers, bovenop nieuwe winkels. Ook de openbare ruimte krijgt een update. De herontwikkeling van het nieuwe centrum is een samenwerking tussen de gemeente Heusden, wooncorporatie Woonveste en Heijmans.

Energiekwartier Den Haag: stedelijke dynamiek

Een stoer en stedelijk woongebied aan de rand van de binnenstad: dat is het Energiekwartier in Den Haag. Het gebied nabij de voormalige elektriciteitsfabriek, transformeert Heijmans in fasen tot een gevarieerde woon- en verblijfsomgeving. Het eerste deel, genaamd Volta, met 72 sociale huurappartementen, is inmiddels opgeleverd. Bezoekers zien op de bouwplaats het werk aan het tweede deelproject, Edison. Dit ligt tussen de Loosduinseweg en Zamenhofstraat, en voorziet naast de huurappartementen ook in 58 koopwoningen. Ook met de voorbereiding van de vernieuwing van het openbaar gebied en Park de Verademing maakt Heijmans in 2017 een start.

A9 Gaasperdammerweg: tunnelgeheimen

Geïnteresseerden die altijd al wilden weten hoe een tunnel wordt aangelegd en hoe tunnel-technische installaties worden bediend, onthaalt Heijmans op de bouwplaats van het project A9 Gaasperdammerweg. Dit project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door het samenwerkingsverband IXAS (Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i). Het omvat de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht – Diemen en de aanleg van een 3 kilometer lange landtunnel met een park op het dak. Het project is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere.

Drachtsterweg en omgeving: veiliger verkeer

Om alle verkeer in en uit de stad beter en veiliger te laten doorstromen, voert Heijmans in Leeuwarden het project Drachtsterweg e.o. uit. De nieuwe weg wordt grotendeels verdiept aangelegd en krijgt een aquaduct ter vervanging van de oude Drachtsterbrug.

Veilige Wieleromgeving Sportzone Limburg: uitdagend parcours

Ook de Veilige Wieleromgeving op de Sportzone Limburg is te bezichtigen: de meest innovatieve, grootste en veilige wieleromgeving van Nederland. Heijmans realiseert een uitdagend parcours van 3,3 kilometer op een terrein van 6 hectare aan de Parijsboulevard in Sittard (nabij het Fortuna Sittard-stadion). Het parcours bestaat uit verschillende soorten wegdek, hoogteverschillen en technische bochten. De officiële opening van de Veilige Wieleromgeving is 1 juni, maar op de Dag van de Bouw is de bouwplaats al toegankelijk.

Beatrixsluis Nieuwegein

Geïnteresseerden die willen weten hoe het met project ‘Derde kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal’ gaat, kunnen op de Dag van de Bouw terecht in Nieuwegein. Samen met BESIX, Jan de Nul, RebelValley en TDPartners voert Heijmans dit project uit. Het project omvat onder andere de realisatie van een 3e sluiskolk, de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van voorhavens en extra ligplaatsen in het kanaal. Rijkswaterstaat wil met het project de doorvaart op het Lekkanaal ter hoogte van Nieuwegein verbeteren en de wachttijden bij de Beatrixsluis voor binnenvaartschepen verkorten.