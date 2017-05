Segers wil wel praten over nieuw kabinet, maar dan moet CU wel gewenst zijn

Tijdens het CU-congres in Lunteren zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Seghers: 'We zijn bereid te praten. maar dan moeten we wel gewenst zijn. En zoniet, dan gaan we met hart en ziel in de oppositie aan onze idealen werken.'

'Smoesje van Pechtold'

Ook zei Seghers dat als D66-leider Alexander Pechtold niet met de ChristenUnie (CU) over een nieuw kabinet wil praten, hij daarvoor geen smoesjes moet verzinnen. Seghers vindt het niet terecht dat Pechtold de CU uitsluit op basis van iets dat de CU niet vindt, zo liet hij zaterdagmiddag weten. Dit schrijft het AD. De uitspraak van Seghers is een reactie op de uitspraak van Pechtold. Pechtold zei donderdag na een bezoek aan informateur Schippers dat de CU 'zelfs van de euro afwil'. Seghers laconiek tegen de krant: 'Ik wist dat zelf nog niet. Als het de komende week niet tot gesprekken met ons zou komen, dan wel graag vanwege iets wat wij echt vinden en niet vanwege iets wat we niet vinden.'

Twistpunt is initiatiefwet over 'voltooid leven'

De onjuiste opmerking over de euro is daarom opmerkelijk omdat CU en D66 het vooral over medisch-etische onderwerpen niet eens zijn. Het grote twistpunt is vooral de initiatiefwet voor sterven bij 'een voltooid leven'. Deze initiatiefwet werd door D66 ingediend.

Informateur Schippers heeft alle politieke partijen zich dit weekend te beraden over de formatie.