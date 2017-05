Eerste agente met hoofddoekje duikt op in Amsterdamse wijk

In de Amsterdamse wijk Osdorp heeft een wijkagente zaterdagmiddag een hoofddoek gedragen tijdens haar dienst.

De agente deed dat uit solidariteit. Volgens de Amsterdamse politie ging het om een individuele actie. Ons uniform is lifestyle-neutraal en daar verandert niets aan. We zullen met de betrokken wijkagent in gesprek gaan.'

Eerder deze week kwam de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg met het nieuws naar buiten het niet uit te sluiten dat het hoofddoekje binnen de Amsterdamse politie toegelaten gaat worden. Dit om mensen met een migratieachtergrond, die anders niet bij de politie zouden solliciteren, toch binnen het korps te krijgen.

Nu is het dragen van religieuze symbolen niet toegestaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het hoofddoekverbod voor agentes handhaven, zo liet een woordvoerder eerder deze week weten.