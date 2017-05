68.000 bezoekers zien beste staaltjes van de bouw

Om het ‘samen aan de slag’ kracht bij te zetten, gaven ook de voorzitters van verwante brancheverenigingen acte de presence: Doekle Terpstra van Uneto-VNI, Henk Klein Poelhuis van de AFNL en bestuurder Jos Hoonhout van VNConstructeurs.

Volop banen voor jongeren

Thema van de dag was ‘baankansen in de bouw’, want de bouw- en infrasector kan tienduizenden jongeren de komende jaren werk garanderen. De brancheverenigingen benadrukten dan ook dat je het in de bouw en infra kunt gaan maken, als je nu kiest voor deze brede, innovatieve sector die volop in beweging is.

Innovatief vermogen

De Dag van de Bouw is de jaarlijkse open dag van de bouw- en infrasector. Door heel Nederland stellen bouwbedrijven alles in het werk om het publiek een kijkje te geven op bouwplaatsen die in de rest van het jaar niet toegankelijk zijn. Charmante kleine renovatieprojecten van bijvoorbeeld een Art Centre, tot en met imposante grote restauratie- of infraprojecten. Net als veel verschillende woningrenovatie- en nieuwbouwprojecten, kantoor- of zorgbouw. Door rondleidingen en toelichtingen van de bouwers zelf krijgen de bezoekers zo een indruk van de enorme diversiteit in de bouw en het innovatief vermogen van de sector. Plus een goed beeld van de vorderingen rond het nieuwe huis, de nieuwe brug of de toekomstige werkplek.

Nederland kan niet zonder de bouw

Verhagen: “We laten vandaag zien hoe we met elkaar bouwen aan de toekomst van Nederland. Nederland kan niet zonder de bouw. Er zouden geen bruggen, geen openbare gebouwen en geen wegen zijn. Geen huizen om in te wonen. Dat is best bijzonder, als je erover nadenkt. Honderdduizenden mensen willen wonen in of dichtbij steden. Grootschalige uitbreiding is dus dringend nodig, met langlopende plannen. We moeten niet terug naar de woningschaarste van de jaren ’50. Dus is essentieel: aanpakken!