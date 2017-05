Vrouw (69) aangereden bij oversteken en overleden

Als gevolg van een ernstige aanrijding zaterdagmiddag op de N355 bij het Friese Ryptsjerk is zaterdag een 69-jarige vrouw uit Leeuwarden in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dit meldt de politie zaterdagavond.

Oversteken

De vrouw stak zaterdagmiddag lopend de provinciale weg tussen Ryptsjerk en Leeuwarden over. Een 43-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel reed over die N355 en kon een aanrijding niet voorkomen. Het slachtoffer werd na het ongeval in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later die dag.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het ongeval en heeft een verklaring afgenomen van de betrokken automobilist. Ook is met andere weggebruikers gesproken die getuige waren van het ongeval. De politie heeft diverse getuigen slachtofferhulp aangeboden.

Ongeval met politieauto

Tijdens de hulpverlening werd onder meer brandweer en een traumahelikopter ingezet. Om de hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen, werd de provinciale weg nabij het ongeval afgezet. Tijdens het afzetten van de N355 bij Tytsjerk botsten een politieauto en een auto die werd bestuurd door een 41-jarige inwoner van de gemeente Dongeradeel. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.