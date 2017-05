Gewonden bij uit de hand gelopen ruzie, twee verdachten aangehouden

In de nacht van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 zijn twee mannen gewond geraakt bij een grote vechtpartij aan de Klaproosstraat in Valkenswaard. Twee mannen werden aangehouden.

In een woonhuis was een feestje aan de gang waar buurtbewoners rond 02.00 uur over klaagden. Deze klachten mondden uit in een grote vechtpartij waarbij een 27-jarige man uit Eindhoven in zijn zij gestoken werd en een 22-jarige Eindhovenaar met een hard voorwerp op hun hoofd geslagen werd. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De verwondingen vallen mee en de slachtoffers maken het goed.