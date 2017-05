Honderden Barnevelders op de been om vermiste peuter

De 2-jarige Aron Uit Barneveld heeft voor veel opschudding gezorgd in zijn woonplaats. Toen het jongetje vermist was kwamen honderden buurtgenoten op de been om naar het vermiste mannetje te zoeken. Dit meldt Omroep Gelderland.

Aron had gisteravond op blote voeten de benen genomen en was onvindbaar voor zijn ouders. Via WhatsApp werden buurtbewoners op de hoogte gesteld van de vermissing en deze trokken massaal de straat op.

Ook de politie zocht met man en macht. Zo vloog er een politiehelikopter, werd een speurhond ingezet en zocht men met een bootje het water af.

De overbuurman van Aron zat rustig tv te kijken en bemerkte dat zijn bezem was omgevallen bij de vuilcontainers. Toen hij ging kijken trof hij de 2-jarige Aron aan die achter de vuilcontainers in slaap was gevallen. De overbuurman heeft de peuter weer terug gebracht naar zijn ouders.