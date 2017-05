Wespenplaag verwacht

Normaal ontwaken de wespenkoninginnen pas in de tweede helft van april om een plek te zoeken waar zij een nest kunnen bouwen. Op Natuurkalender.nl kwamen de eerste meldingen al binnen in de tweede helft van januari. Een piek was te zien in de laatste week van maart. Door het zachte weer ontwaakten de koninginnen eerder uit hun winterslaap.

In alle provincies van Nederland worden grote aantallen koninginnen waargenomen. In de periode van 1 januari tot en met 16 mei waren het aantal meldingen vier keer zo hoog als het gemiddelde van de jaren 2012 tot 2016.

Bijzonder is volgens Nature Today dat er naast koninginnen ook mannetjes worden aangetroffen. Normaal gaan de mannetjes het najaar dood als zij de koninginnen hebben bevrucht. Het lijkt er op dat ook mannetjes hebben overwinterd.

In 2017 wordt er veel overlast verwacht van de wespen door een combinatie van vroege en late nesten. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van de weersomstandigheden de komende maanden.