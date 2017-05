Twee aanhoudingen na wilde achtervolging

Politieagenten hadden het luidruchtige tweetal zien wegrijden van het Tempelplein met piepende banden in hun auto zonder achterlichten. Zij besloten de achtervolging in te zetten die met hoge snelheid ook over Duits grondgebied plaatsvond. Zij kregen daarbij ondersteuning van meerdere politieauto's. Een onopvallende politieauto wilde de weg voor het vluchtende duo blokkeren. De politieagenten in de auto moesten achteruit zetten om een aanrijding te voorkomen. Ook een tweede blokkade met een politieauto had niet het gewenste effect. De auto van de verdachten ramde het dienstvoertuig maar reed gewoon verder. Uiteindelijk wisten agenten de auto tot stilstand te brengen door hem in een bocht aan te tikken, zodat hij 180 graden draaide. De beide mannen zijn ingesloten voor nader onderzoek. Van de bestuurder is bloed afgenomen om te zien of hij onder invloed was. De auto is in beslag genomen en wordt ook nader onderzocht. Er is niemand gewond geraakt.