Gewonde bij steekpartij in Almere

Rond 16.20 uur ontstond er een conflict tussen twee jongemannen. Eén van hen, een 18-jarige inwoner van Almere gebruikte een mes tijdens de ruzie en verwondde het slachtoffer, een 17-jarige inwoner van Almere. De verwondingen bleken mee te vallen en een ziekenhuisopname was niet noodzakelijk. De verdachte die inmiddels was gevlucht, werd later aangehouden in zijn woning. Hij verzette zich hevig tegen de arrestatie waarbij de agenten geweld moesten gebruiken om hem te boeien. De verdachte is ingesloten. Het motief voor het langlopende conflict ligt in de relatiesfeer.