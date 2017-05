Twee aanhoudingen tijdens luidruchttig tuinfeestje

Om ongeveer 00.45 uur zaterdagavond kwamen meldingen bij de politie binnen van geluidsoverlast in Terneuzen. Ergens in de Roerstraat zou een tuinfeestje aan de gang zijn en buurtbewoners klaagden over het lawaai. Agenten gingen naar de Roerstraat om met de feestgangers te gaan praten.

Op het moment dat de agenten zelf geconstateerd hadden dat de overlastmeldingen gegrond waren, spraken zij een van de feestgangers aan. Deze jongeman trok meteen flink van leer tegen de agenten, eiste te horen wie er gebeld had en stapte vervolgens weer zijn tuin in toen hij de door hem gevraagde informatie niet kreeg. Even later verscheen een man, later bleek dit de vader van eerdergenoemde jongen te zijn, die in eerste instantie de agenten rustig te woord stond. Toen even later zijn zoon en nog een tiental andere mensen zich op een agressieve manier met de zaak gingen bemoeien sloeg de sfeer weer helemaal om. Pogingen van de moeder om de zaak te sussen liepen op niets uit. De twee agenten voelden zich in het nauw gedreven en hebben assistentie van hun collega’s gevraagd.

Geweld tegen agent

De vader ging vreselijk tekeer tegen de agenten. Hij beledigde een van de politiemannen op een dusdanige manier dat hij werd aangehouden. Hierop gaf de zoon de politieman een vuistslag in het gezicht en schold hem uit. De jongen ging er vervolgens vandoor om aan zijn aanhouding te ontkomen, maar na een korte achtervolging kon ook hij geboeid worden overgebracht naar het bureau. Tegen hem is pepperspray gebruikt om hem onder controle te brengen