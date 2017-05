Ellie Lust winnaar Jos Brink Oeuvreprijs 2017

Lust en BeyonG Veldkamp dragen met hun fantastische werk en met hun zichtbaarheid bij aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in Nederland.”

Oeuvreprijs voor Ellie Lust

De jury heeft Lust tot winnaar verkozen vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de LHBTI-gemeenschap als daarbuiten in brede kringen van de maatschappij. Zo was Lust nauw betrokken bij de oprichting van het LHBT-politienetwerk Roze in Blauw en zet ze zich er al jarenlang actief voor in. “Ellie Lust is in staat geweest om LHBTI bespreekbaar te maken bij de politie, iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest bij deze organisatie”, aldus de jury. Daarnaast is Lust door haar werk als woordvoerder van de politie een bekend gezicht bij het brede publiek.

Andere genomineerden voor de Oeuvreprijs waren Café de Lellebel en de voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have.

Innovatieprijs voor BeyonG Veldkamp

De Jos Brink Innovatieprijs 2017 is voor BeyonG Veldkamp. De jury vindt het belangrijk dat er zichtbaarheid wordt gegeven aan zowel gender- als culturele diversiteit in de maatschappij. Veldkamp zet zich hiervoor in op een zeer positieve manier. Zo is zij zeer actief betrokken bij organisaties Respect2Love en Transunited, waarmee zij zich inzet voor LHBTI-jongeren met een biculturele achtergrond. Daarnaast verwierf Veldkamp bekendheid bij het brede publiek door als biculturele transvrouw deel te nemen aan de televisie realityserie ‘Love me gender’. De jury concludeert dat zij met haar ‘kleurrijke persoonlijkheid’ en haar ‘brede bekendheid’ zeker ook als rolmodel voor andere transgender personen fungeert.

Andere genomineerden waren Ryanne van Dorst en The Hang-Out 010.