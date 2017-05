Dode vrouw gevonden in Nederhorst den Berg

Aan de Middenweg in Nederhorst den Berg is zondagavond het stoffelijk overschot van een persoon in het water aangetroffen

Omstreeks 18.00 uur hulpdiensten de melding van een persoon die in het water die niet meer aanspreekbaar was. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bleek de persoon die in het water lag te zijn overleden.

Het is nog onduidelijk wie de persoon is en hoe deze om het leven is gekomen. De politie stelt een onderzoek in.