Rechtszaak Turkse minister Kaya tegen de Nederlandse Staat gestrand

De minister van Gezinszaken wilde Nederland voor de rechter slepen omdat ze in maart ’onrechtmatig’ onder dwang van de politie ons land zou zijn uitgezet. De Telegraaf schrijft vanochtend dat ze ''uit eigen beweging'' is vertrokken en dus juridisch geen poot heeft om op te staan. Dat hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Rotterdam bevestigd.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verklaarde na de onrustige nacht in het centrum van zijn stad dat Kaya’s was vertrokken nadat de Nederlandse regering haar tot ’ongewenst vreemdeling’ had verklaard. Maar daarvoor had het kabinet een beschikking voor moeten afgeven en dat is nooit gebeurd, aldus Haagse bronnen tegenover de krant. Een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat is dan ook onmogelijk.