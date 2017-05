Bestuurslid voetbalclub Leeuwarden verduistert meer dan 140.000,- euro

Start van het onderzoek

Namens de supportersvereniging werd er aangifte gedaan nadat zij het vermoeden hadden dat er geld zou zijn verdwenen uit onder andere de horeca opbrengsten. Nadat de aangifte was opgenomen zijn de rechercheurs gespecialiseerd in financiële onderzoeken een onderzoek gestart. Uit het financiële onderzoek in de boekhouding bleek dat er voor meer dan 140.000,= euro verduisterd was. Hierop is er op 3 mei 2017 een huiszoeking geweest in de woning van de verdachte penningmeester. Hierbij is onder andere zijn boekhouding in beslag genomen en nader onderzocht. In het kader van de Plukze wetgeving is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld en een personenauto van de verdachte.

Aanhouding en verhoor

De verdachte is op dinsdag 9 mei aangehouden. Van hem zijn verschillende verhoren afgenomen. Van de buit, meer dan 140.000,- euro, werd niets meer teruggevonden.