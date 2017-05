Oude man (83) ziekenhuis ingeslagen bij woningoverval

Bij een woningoverval in het Brabantse Son is zondagavond laat een 83-man in zijn woning in elkaar geslagen. 'De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waar hij voor behandeling van zijn verwondingen en ter observatie is opgenomen', zo meldt de politie maandag.

Laffe overval

Na de eerste zorg voor de gewonde man, startte de gealarmeerde politie direct een onderzoek om de dader of daders van deze laffe overval in de woning aan de Hendrik Veenemanstraat zo snel mogelijk op te sporen. Daartoe heeft de politie al sporenonderzoek in en om de woning verricht en een buurtonderzoek gehouden. Maar natuurlijk vragen we aan eventuele getuigen om zich bij de politie te melden.

Bewoner mishandeld en huis doorzocht

Het slachtoffer werd rond 23.00 uur in zijn slaap verrast door een gemaskerde man, die meteen op hem in begon te slaan. Een wapen werd daarbij niet gezien. De man liep flink wat bloeduitstortingen en wonden aan zijn hoofd en lichaam op. Gelukkig bleek uit onderzoek dat verder inwendig letsel hem bespaard is gebleven.

Mogelijk tweede persoon

De overvaller doorzocht zo’n beetje het hele huis en ging er na zijn daad waarschijnlijk via de voordeur vandoor. 'Waar hij daarna is gebleven is vooralsnog onbekend, maar we hopen dat iemand dat heeft gezien en het ons meldt', aldus de politie. Omdat het slachtoffer nog in het ziekenhuis ligt, is nog niet exact duidelijk wat de dader heeft meegenomen. De overvallen man heeft maar één overvaller gezien, maar de politie kan nog niet uitsluiten dat hij hulp heeft gehad.

Getuige of bewakingsbeelden?

De politie wil heel graag in contact komen met getuigen die rond de tijd van de overval iets verdachts hebben gezien in de betreffende straat of de directe omgeving. Mensen in de buurt met bewakingscamera’s vragen we om de beelden eens goed te bestuderen om te kijken of er mogelijk voor de politie bruikbare beelden op staan.

Contact met politie

Iedereen met informatie kan het onderstaande tipformulier in te vullen. U kunt zich ook telefonisch melden bij de recherche van het district Dommelstroom via het landelijk telefoonnummer 0900-8844 of eventueel anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.