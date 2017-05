'Gratis' wind in 2016 onder de maat

In 2016 hebben windmolenparken in Nederland het niet best gehad. 'De combinatie van lage stroomprijs en minder wind leidde in nieuwsmedia tot speculaties over een onzekere toekomst voor wind als bron van duurzame energie', zo meldt het KNMI maandag.

Relatief weinig wind in 2016

Uit windmetingen op 80 meter hoogte blijkt dat er in 2016 inderdaad relatief weinig wind was, zeker ten opzichte van 2015, waarin het juist bovengemiddeld hard waaide. Maar wat met name opvalt is de grote variatie tussen jaren. Hierin is 2016 geen uitschieter.

Grilligheid

Omdat wind het resultaat is van luchtdrukverschillen moet deze “grilligheid” wel worden veroorzaakt door variaties in de ligging en sterkte van hoge- en lagedrukgebieden. Die ligging wordt deels bepaald door de grootschalige temperatuurverdeling. Hierdoor waait het bij ons in de winter (meestal) harder dan in de zomer.

Grote verschillen per jaar

Andere factoren zijn echter ook van belang, zoals variaties in de zeewatertemperatuur. Daarnaast beïnvloeden hoge- en lagedrukgebieden elkaars sterkte en positie. In een continu proces ontstaan ze uit kleine verstoringen, ontwikkelen zich tot stormen of windarme hogedrukgebieden om daarna weer weg te ebben. Het aantal mogelijkheden waarop dit kan gebeuren is enorm en verklaart waarom de wind in ons land zo sterk van dag tot dag en van jaar op jaar varieert.

KNMI: Windrijke jaren zullen ook weer volgen

In de KNMI’14 klimaatscenario’s is gekeken naar mogelijke toekomstige veranderingen in het Nederlands windklimaat. Het blijkt dat de veranderingen in windsnelheid en het aantal stormdagen klein zijn ten opzichte van de natuurlijke schommelingen. De verwachting is dus dat er na magere windjaren weer windrijke jaren zullen volgen.