Koenders: tevreden met inzet EU voor onderhandelingen Brexit

'Ook hebben de lidstaten de Europese Commissie maandag formeel tot onderhandelaar aangewezen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is tevreden met de overeengekomen inzet, die nu tot in details is uitgewerkt', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Verblijfsvergunning Nederlanders in VK

`Mede dankzij het kabinet zijn de Nederlandse belangen goed teruggekomen. De onzekerheid voor Nederlandse burgers in het VK is een van onze grootste zorgen. Onze inzet is dat alle EU-burgers die nu in het VK wonen daar kunnen blijven en hun opgebouwde rechten behouden. Ik heb mij er sterk voor ingezet dat nu in de richtsnoeren staat dat onze burgers geen ingewikkeld proces hoeven te doorlopen om een verblijfsvergunning te krijgen.'

'Eerst contributie betalen'

Volgens de minister is het belangrijk dat de onderhandelingen zo snel mogelijk van start gaan na de Britse verkiezingen, en de scheiding goed geregeld wordt. 'Verkiezingen of niet, we gaan ervan uit dat de Britten eerst hun contributie betalen voor ze de club verlaten.'

De lidstaten hebben opnieuw laten zien goed in staat te zijn om tot eensgezinde inzet te komen. `Ondanks uiteenlopende belangen laten we ons niet uit elkaar spelen', constateert Koenders. 'Transparantie in de onderhandelingen is vanuit democratisch oogpunt bovendien essentieel.'

'Het is belangrijk dat ook de Britse voorstellen realistisch zijn en geen luchtspiegelingen. Juist ook Nederland heeft immers belang bij een goede deal. Er staat veel op het spel.', aldus de minister.