Schippers: D66 en ChristenUnie nu aan zet

De uitkomst is dat morgen fracties van D66 en ChristenUnie morgen vergaderen over de vraag of ze gaan onderhandelen over een kabinet van die partijen met VVD en CDA.

Op verzoek van de Tweede Kamer verricht Schippers een verkennend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor de vorming van een kabinet na het vastlopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

D66 voorstel 5 partijen-coalitie

Alexander Pechthold heeft Schippers maandag gevraagd om een 5-partijencoalitie te onderzoeken. Pechtold wil op dit moment (nog) niet denken aan coalitie met de Christen Unie (CU) en heeft daarom een plan ingediend voor een coalitie tussen VVD, CDA, D66, PvdA en de SP.

Gesprekken met 8 fractievoorzitters

Informateur Schippers voert vandaag gesprekken met de fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Emile Roemer (SP), Lodewijk Asscher (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Schippers heeft al telefonisch met Geert Wilders (PVV) gesproken.

Nieuwe verkenningsronde

De Tweede Kamer heeft Edith Schippers opnieuw aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie. Dat gebeurde vorige week woensdag in een debat over het vastlopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Nieuwe opdracht

Schippers kreeg in het debat de opdracht van de Kamer om op korte termijn de mogelijkheden te verkennen voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. Ze begon hiervoor woensdagmiddag 17 mei met een gesprekronde met de fractievoorzitters. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib informeerde de Koning over de uitkomst van het debat.

Vastgelopen op migratie

Informateur Edith Schippers bood vorige week dinsdag haar eindverslag aan bij Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Hierin gaat Schippers in op de vastgelopen onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Zij schrijft dat door gebrek aan overeenstemming over het onderwerp migratie "de vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt".