Jagers schieten olifant neer, die vervolgens jager verplettert

In Zimbabwe is een jager onder het gewicht van een neergeschoten olifant gedood. De Zuid-Afrikaanse jagers, waaronder de fervente en gerespecteerde jager Theunis Botha (51), waren vrijdag op pad toen ze plots oog in oog kwamen te staan met een groep olifanten.