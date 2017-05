ProRail liet trein 'bewust' ontsporen om aanrijding te voorkomen

Een woordvoerder zegt tegenover de krant hierover: 'Het is een extra maatregel als de mens of de systemen falen', Wie van de twee verantwoordelijk is voor de doorgereden trein is nog onbekend. Dat wordt onderzocht.

De trein, die vrijdag ontspoorde vervoerde op dat moment zo'n 25 reizigers. Niemand van hen raakte gewond. Het van het spoor afkrijgen gebeurde doormiddel van een wissel. De trein reed op lage snelheid toen werd ingegrepen.