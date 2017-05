Politie geeft persconferentie vanwege nieuwe ontwikkelingen in zaak Nicky Verstappen

In verband met nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen organiseren het Openbaar Ministerie Limburg en de politie vandaag om 12.30 uur een persmoment.

Daar zal door de hoofdofficier van justitie van Openbaar Ministerie Limburg, Roger Bos en politiechef Gery Veldhuis een verklaring worden gegeven en is er aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen.

Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar dood Nicky Verstappen

In augustus 1998 verdwijnt de dan 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp met leeftijdsgenoten op de Brunssumerheide. Een dag na de verdwijning wordt de jongen uit het Limburgse dorp Heibloem tijdens een zoekactie dood teruggevonden niet ver van het kampterrein vandaan. In de afgelopen vier jaar is er door een rechercheteam opnieuw onderzoek gedaan in deze zaak. Dat leverde nieuwe ontwikkelingen op in het lopende onderzoek Nicky Verstappen.