Zeldzame blauwoogmaki geboren in Apenheul

In Apenheul is een zeldzame blauwoogmaki geboren. Het apenpark is enorm blij met de geboorte van dit meisje.

Blauwoogmaki’s behoren namelijk tot de 25 meest bedreigde primatensoorten ter wereld. Bovendien komen geboortes van deze zeldzame halfapensoort in dierentuinen weinig voor.

Zeer welkom

De blauwoogmaki is inmiddels een aantal weken oud en heeft de naam Arovy gekregen. Dit betekent ‘behouden’ in Malagassisch, de taal die wordt gesproken op het Afrikaanse eiland Madagaskar, waar blauwoogmaki’s in het wild leven. Hier worden zij met uitsterven bedreigd vanwege het verdwijnen van de bossen waarin zij leven. Ook in dierentuinen zijn blauwoogmaki’s schaars. In Europa leven er minder dan 30.

Nieuwe hoop

Apenheul is onderdeel van een fokprogramma voor blauwoogmaki’s en doet er alles aan om de soort te behouden. De geboorte van Arovy is dus meer dan welkom. Jacqueline Ruijs, teamleider dierverzorging, vertelt: “Wij zijn blij met iedere baby, maar een meisje is extra bijzonder. Zij kan in de toekomst hopelijk zorgen voor nog meer gezonde blauwoogmaki’s. De moeder van Arovy heet New Hope en kwam vorig jaar naar Apenheul. Wij kunnen dus wel stellen dat zij letterlijk voor nieuwe hoop heeft gezorgd.”

Uitzonderlijke verzorging

Apenheul streeft ernaar alle dieren een zo natuurlijk mogelijk leven te laten leiden. Dit betekent dat jongen door hun ouders worden opgevoed, net als in het wild. Jacqueline Ruijs: “Voor Arovy hebben we een uitzondering gemaakt. Haar moeder was niet in staat om Arovy zelf te voeden. Daarom voedt een aantal dierverzorgers Arovy met de fles. Dit doen we in principe nooit, maar bij blauwoogmaki’s maakt ieder jong een belangrijk verschil voor het behoud van de soort.”

Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Arovy groeit als kool. “Wij zijn erg trots dat dit is gelukt”, zegt Jacqueline. “Maar we zijn er nog niet. Arovy verblijft nu nog achter de schermen, in het zicht van haar vader en moeder. Dat is heel belangrijk voor haar verdere ontwikkeling. Zo kan ze stap voor stap wennen aan haar ouders, die uiteindelijk weer verantwoordelijk moeten worden voor haar verdere opvoeding. Het is daarom nog onbekend wanneer ze te zien is voor bezoekers. Daar werken we langzaam en zorgvuldig naartoe.”

Apenheul steunt de blauwoogmaki’s in het wild

Ook in het wild zet Apenheul zich in voor blauwoogmaki’s. Op Madagaskar steunt Apenheul een groot natuurbehoudproject om de laatste bossen te beschermen. Binnenkort vertrekt er een onderzoekersteam vanuit Apenheul naar Madagaskar om het definitieve aantal blauwoogmaki’s vast te stellen. Ook organiseert Apenheul ecoreizen naar Madagaskar zodat mensen een bezoek kunnen brengen aan het project en zo bijdragen aan natuurbehoud.