Tropisch Hemelvaartsweekend in het vooruitzicht

De temperaturen zullen eerst oplopen tot een niveau dat veel Nederlanders zeer aangenaam vinden, namelijk tussen de 23 en de 27 graden. In het weekend gaat de zomerwarmte mogelijk over naar de zomerhitte, zo schrijft weerplaza.nl dinsdag.

Zon heeft overhand

Hoewel er dinsdag- en woensdagmiddag ook aardig wat wolken zijn, heeft de zon de overhand. Temperaturen lopen dinsdag op naar 24 graden en woensdag naar 25 graden. Woensdag is er nog een kans op een klein buitje, maar de rest van de week blijft het droog.

De zonkracht is deze eek tussen 11.00 uur en 16.00 uur meestal 4 of met zonkracht 6 en later in de week zelfs 7 als hoogste waarde rond 13:30 uur. Dit betekent dat je maximaal 15 tot 25 minuten onbeschermd kan zonnen.

Hemelvaartsweekend temperaturen mogelijk boven de 30 graden

Op Hemelvaartsdag is het ook nog zo'n 25 graden, maar vrijdag stijgt het kwik al naar 27 graden. Mogelijk wordt het in het weekend rond of boven de 30 graden. Volens weerplaza.nl zal de hitte in eerste instantie wel samengaan met droge lucht, dus zal het niet zo drukken warm zijn. Alleen de temperatuur van het water van de Noordzee kan een spelbreker zijn: slechts 15 graden!!