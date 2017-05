DNA verwantschapsonderzoek naar dood Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie Limburg en de politie hebben zojuist tijdens een gezamenlijk persmoment de media en publiek geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek Nicky Verstappen. In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige jongen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden.

Langlopend onderzoek

Vanaf augustus 1998 tot op heden is er door politie en Openbaar Ministerie gewerkt aan het onderzoek Nicky Verstappen. In de afgelopen vier jaar is door een onderzoeksteam van de politie eenheden Oost-Nederland en Limburg het hele onderzoek opnieuw onder de loep genomen. Alle informatie die beschikbaar was is daarnaast door hen ook gedigitaliseerd.

Het onderzoeksteam van analisten, technische en tactische rechercheurs heeft alle verklaringen en onderzoekresultaten opnieuw bestudeerd. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse deskundigen en de tips die door de jaren heen zijn binnengekomen zijn opnieuw tegen het licht gehouden. In de afgelopen jaren is bij politie en Openbaar Ministerie aanvullende informatie binnengekomen. Deze informatie is onderzocht maar heeft tot op heden niet geleid tot het oplossen van de zaak. Eerder DNA-onderzoek en het graf opgraven van een overleden persoon, heeft evenmin tot resultaat geleid.

Technische ontwikkelingen

De techniek heeft sinds 1998 niet stilgestaan. Door het NFI werden aangetroffen DNA sporen, die in 2008 werden aangetroffen, opnieuw onderzocht. In de zomer van 2015 kwam er vanuit het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het bericht dat het gelukt was om deze DNA-sporen, geschikt te maken voor identificatie van de donor.

Deze DNA-sporen worden voortdurend vergeleken in de nationale DNA-databank. In deze databank zitten profielen van personen die zijn veroordeeld voor vermogens- of geweldsfeiten, waarop een gevangenisstraf staat van vier jaar of meer. Daarnaast worden deze DNA-sporen op dagelijkse basis ook internationaal vergeleken, onder andere in Duitsland en België.

Verwantschapsonderzoek

Wanneer de aangetroffen DNA-sporen niet tot een match in de (inter)nationale DNA databank leiden, dan zullen politie en OM een grootschalig DNA-onderzoek organiseren. Daarbij zal het onderzoek zich richten op verwanten in de mannelijke lijn. Zij hebben namelijk deels dezelfde DNA kenmerken als de aangetroffen DNA-sporen. Na een gedeeltelijke match met een persoon wordt vervolgens een stamboomonderzoek uitgevoerd. Dat betekent dat ook wanneer bij de verdachte zelf geen DNA wordt afgenomen, deskundigen in het laboratorium toch bij hem uit kunnen komen via zijn vader, zoons, broers of neven.

De onderzoeksrechter heeft inmiddels toestemming gegeven voor een grootschalig DNA-onderzoek. De kans op succes hangt straks sterk af van de bereidheid onder de mannelijke bevolking om mee te werken aan dit grootschalig DNA-onderzoek.

De nadruk van het DNA-onderzoek zal liggen op de provincie Limburg. De verwachting is dat in het onderzoek meer dan 15.000 mannen worden opgeroepen om vrijwillig hun DNA af te staan. Dit verwantschapsonderzoek kent overeenkomsten met de zaak Marianne Vaatstra uit Friesland. In het onderzoek naar haar overlijden is deze methode succesvol gebleken.

Voorbereidingen in volle gang

Om deze zaak op te lossen hebben we de medewerking van de bevolking nodig. Een verwantschapsonderzoek is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf.

In de komende maanden richten het Openbaar Ministerie en de politie zich op de voorbereidingen van het afnametraject.