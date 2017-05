Eis: 12 jaar gevangenisstraf voor doden ex-vrouw Hoevelaken

Het verdachtenbankje bij de rechtbank in Arnhem was leeg tijdens de behandeling van deze strafzaak. De verdachte is waarschijnlijk gevlucht en alles wijst erop dat hij momenteel in Libië verblijft. Desondanks is de strafzaak toch inhoudelijk behandeld. De verdachte was wel op de hoogte van de strafzaak tegen hem en heeft ook telefonisch een verklaring afgegeven.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zijn ex-vrouw na een ruzie met messteken om het leven gebracht. Het slachtoffer woonde met haar vijf jongste kinderen in Hoevelaken. Haar ex is die middag op bezoek gekomen in haar woning in Hoevelaken, heeft met de kinderen gespeeld en samen met een van de kinderen speelgoed en snoep gekocht in het dorp. Eind van de middag zijn de kinderen naar boven gegaan. Uit diverse verklaringen blijkt dat er een ruzie is geweest is in de woning. Tegen zeven uur die avond vindt een van de kinderen moeder levenloos in de schuur en belt 112. Vader is op dat moment niet meer in de woning.

De verdachte heeft verklaard dat hij in de woning gevochten heeft met een onbekende man en dat hij daarna gevlucht is. Hij zou de vrouw niet om het leven hebben gebracht. Volgens de officier van justitie is dat wel het geval. Op kleding, gevonden in de woning van de man, en in zijn auto is op het stuur bloed aangetroffen van het slachtoffer. Op camerabeelden van die dag is te zien dat de man de kleding droeg die later bebloed is aangetroffen. De ruzie tussen de twee is uit de hand gelopen en vervolgens heeft hij haar neergestoken, aldus de officier. De impact voor de 6 achter gebleven kinderen is enorm. Hun moeder vonden ze levenloos bloedend in de schuur aan en hun vader is ineens uit beeld.

De verdachte is in januari 2017 door het gerechtshof veroordeeld voor het in de periode van april 2013 t/m augustus 2014 onttrekken en onttrokken houden aan het gezag dat de moeder over de oudste tweeling had door hen in Libië achter te laten. Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van 12 jaar passend.