Holleeder blijft in voorlopige hechtenis

Voorwaardelijk vrij

Holleeder zit momenteel in voorlopige hechtenis op verdenking van meerdere moorden. Voordat hij in februari 2016 voor die verdenking werd opgepakt, was hij voorwaardelijk op vrije voeten na een gevangenisstraf van negen jaar wegens afpersing.

Ofwel: hij bevond zich toen nog in de proeftijd van die eerdere straf. Omdat Holleeder tijdens die proeftijd opnieuw een strafbaar feit pleegde – door een journalist te bedreigen – trok de rechter die voorwaardelijke invrijheidsstelling in: Holleeder moest de resterende drie jaar alsnog uitzitten. Omdat Holleeder daartegen in beroep ging, duurde het tot 11 april van dit jaar voordat die beslissing bij de Hoge Raad onherroepelijk was geworden.

Geen voordeel

Inmiddels zat Holleeder in voorlopige hechtenis op verdenking van meerdere moorden. Zijn advocaten verzochten de rechtbank op 15 mei die voorlopige hechtenis te schorsen, zodat Holleeder zijn resterende straf van drie jaar zou kunnen uitzitten. De advocaten stelden daarmee te willen voorkomen dat Holleeder ná zijn voorlopige hechtenis alsnog die drie jaar zou moeten uitzitten.

Voorlopige hechtenis kan echter alleen worden geschorst als de persoonlijke belangen van een verdachte zwaarder wegen dan het belang de voorlopige hechtenis te laten voorduren. Omdat Holleeder zijn gevangenisstraf zou moeten uitzitten in dezelfde gevangenis (de Extra Beveiligde Inrichting in Vught) waar hij nu tijdens zijn voorlopige hechtenis zit, heeft hij geen voordeel bij een eventuele schorsing, oordeelt de rechtbank. Bovendien heeft het openbaar ministerie toegezegd dat de voorlopige hechtenis en de gevangenisstraf uiteindelijk kunnen worden verrekend.

Aanvang rechtszaak

Omdat zowel de advocaten als het openbaar ministerie hebben betoogd nog meer tijd nodig te hebben voor de voorbereiding van de lopende rechtszaak, stelt de rechtbank vast dat de inhoudelijke behandeling (door het verhoren van de getuigen A. Holleeder, S. Holleeder en A. den Hartog) niet in september van dit jaar, maar pas in januari 2018 zal aanvangen.