OM zegt dat leerkrachten en zweminstructeurs schuldig zijn aan verdinking meisje

Het Openbaar Ministerie heeft taakstraffen van 120 uur geëist tegen twee leerkrachten en drie zweminstructeurs die betrokken waren bij de verdrinking van een 9-jarig Salam tijdens het schoolzwemmen in Rhenen in september 2015. Het OM verwijt de verdachten de geldende normen en afspraken voor veilig schoolzwemmen onvoldoende te hebben nageleefd en legde hen daarom dood door schuld ten laste.

Het 9-jarig meisje was als Syrische vluchteling pas kort in Nederland toen zij op 21 september 2015 deel nam aan het schoolzwemmen. Het lichaam van de leerlinge werd een kwartier na het einde van de zwemles op de bodem van het diepe bad gezien door een bezoeker van het zwembad die baantjes wilde gaan trekken in het tijdvak volgend op het schoolzwemmen. Ingezette reanimatie door zwembadpersoneel en hulpdiensten mocht niet meer baten.

De officieren van justitie benadrukten dat zij niet twijfelen aan de inzet en betrokkenheid van de instructeurs en leerkrachten, maar dat zij wel vinden dat er onvoldoende invulling is gegeven aan de toezichthoudende rol en dat er onvoldoende informatie uitgewisseld is. Dit terwijl daar wel afspraken over bestonden die juist bedoeld zijn om dit soort tragedies te voorkomen. Er is daarom in de visie van het Openbaar Ministerie geen sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar van een verwijtbaar incident.

De verdachten wordt onder andere verweten dat zij geen heldere afspraken hebben gemaakt over het houden van toezicht op het meisje tijdens het zwemmen, terwijl bekend was dat zij niet of nauwelijks kon zwemmen en zij de bewuste dag pas haar derde zwemles had. In het “Schoolwerkplan ‘zwemmen’” van de betreffende school staan hier wel duidelijke aanwijzingen voor. Twee instructeurs die toezicht hielden op het diepe bad wisten bovendien niet wie van de kinderen niet konden zwemmen.

Ook is onvoldoende gebleken of het de leerlinge, die nog geen Nederlands sprak, wel duidelijk was dat zij vanwege haar beperkte zwemcapaciteiten slechts in het ondiepe bad en niet in het diepe bad mocht komen. Uit verklaringen van klasgenoten blijkt in ieder geval dat het slachtoffertje tijdens het ‘vrij zwemmen’ na het lesgedeelte diverse keren en zonder drijfgordel in het diepe bad is gesprongen en hier via een trappetje weer uit is geklommen. Geen van de instructeurs of leerkrachten heeft dit gezien of er op ingegrepen.

De eis van het Openbaar Ministerie werd vandaag tijdens de tweede dag van het proces uitgesproken. Woensdag 24 mei is de derde en laatste zittingsdag. De rechtbank doet op 22 juni uitspraak.