Spermadokter verwekte zeker 18 kinderen

Op basis van dna is gebleken dat de omstreden spermadokter Jan Karbaat van Medisch Centrum Bijdorg wel degelijk vrouwen heeft geïnsemineerd met zijn eigen zaad. Een wettig kind van Karbaat heeft dna afgestaan aan de Fiom KID-DNA Databank.

Volgens het AD kregen een aantal ouders en donorkinderen dit vandaag te horen. Het Fiom is bezig om alle betrokkenen te informeren. Het aantal positieve matches met Karbaat kunnen nog toenemen wanneer meer donorkinderen zich aanmelden hij het Fiom.

De spermadokter is vorige maand op 89-jarige leeftijd overleden en heeft altijd stellig ontkend dat hij eigen sperma gebruikte voor het bevruchten van vrouwen in de Barendrechtse kliniek die in sinds begin jaren 80 door hem werd gerund.

Tegenover één donorkind zou hij in 2011 toegeven hebben zelf zaad te hebben gedoneerd en tenminste 60 donorkinderen zou hebben.