Giftig blusschuim bij Nederlandse brandweer in gebruik

Het AD onderzocht het gebruik van het zogenoemde ‘fluorhoudend’ blusschuim. Hierin zou de schadelijke stof PFOA zitten die beter bekend is als C8. Dit is de stof waar het om draait bij het gifschandaal bij het Dortse chemiebedrijf Dupont.

Brandweer Nederland laat in een reactie aan de krant weten dat het blusschuim in beperkte mate wordt gebruikt. Dit zou alleen ingezet worden bij bepaalde soorten branden, waaronder branden bij industrie. Er wordt nationaal en internationaal gezocht naar een alternatief voor het schuim.

Volgens het RIVM zijn de gezondheidsrisico’s voor brandweerpersoneel moeilijk in te schatten. Toxicoloog Jacob de Boer van de VU in Amsterdam is een stuk duidelijker over de risico’s. ‘Natuurlijk is het slecht voor de brandweermensen zelf. Als ze het gebruiken, moeten ze beschermende kleding dragen. Ze zouden ook het bloed moeten onderzoeken van deze mensen. Ik weet niet of dat nu al gebeurt, maar dat lijkt mij heel verstandig.’