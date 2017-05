Huishoudens kunnen makkelijker energie besparen met slimme meter

Vanaf 2018 krijgen huishoudens met een slimme meter maandelijks inzicht in hun energieverbruik. 'Hiermee kunnen zij gemiddeld 3% besparen op het energieverbruik. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening', zo meldt het ministerie van Economische Zaken dinsdag.

160 miljoen extra Rijkssubsidie

Daarnaast krijgen klanten meer informatie over inzichtdiensten en -producten, zoals in-home displays, inzicht-apps en slimme thermostaten, en voorlichting over de mogelijkheden van isolatie en duurzame opwekking van warmte en stroom. Het Rijk stelt 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar. Deze afspraken zijn onderdeel van een vandaag getekend convenant dat moet leiden tot 10 PJ (petajoules) extra energiebesparing in de gebouwde omgeving. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Het convenant is getekend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord.

45 euro voordeel per klant

Uit onderzoek van ECN blijkt dat huishoudens gemiddeld bijna 3% op hun energieverbruik kunnen besparen als zij goed en met grote regelmaat inzicht krijgen in hun verbruik. Dit komt neer op een voordeel van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Daarom geven energieleveranciers vanaf 2018 al hun klanten met een slimme meter maandelijks inzicht in hun gebruik.

Aan het begin van dat jaar hebben al 4 miljoen huishoudens een slimme meter gekregen van hun netbeheerder. Het is de verwachting dat bijna alle huishoudens eind 2020 een slimme meter hebben en daarmee meer inzicht krijgen in hun energieverbruik. De slimme meter maakt beter inzicht in het energieverbruik mogelijk.

750.000 huishoudens met slimme besparingsdiensten

Energieleveranciers gaan hun klanten bovendien actief informeren over producten en diensten die directe feedback geven over het energieverbruik. Huishoudens die directe feedback krijgen via bijvoorbeeld een app of display, kunnen nog eens 3% extra besparen. De convenantspartners streven ernaar dat 750.000 huishoudens deze slimme producten en diensten hebben geactiveerd of geïnstalleerd in 2020.

60.000 extra woningen duurzamer

Via onder meer voorlichting zullen installateurs in samenwerking met gemeenten en bouwbedrijven consumenten op weg helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen, en in contact brengen met (lokale) aanbieders die de maatregelen kunnen uitvoeren. Het streven is daarmee extra besparingsmaatregelen en duurzame opwekking te realiseren bij 50.000 woningen en 10.000 klein-zakelijke gebruikers.

160 miljoen euro subsidie voor duurzame maatregelen

Het Rijk ondersteunt de afspraken in het convenant door van 2017 tot en met 2020 in totaal 160 miljoen euro extra subsidie ter beschikking te stellen voor de ISDE-regeling. Daarmee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls. Bovendien komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.