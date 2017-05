17 aanhoudingen in grootschalig onderzoek drugstransporten

Dinsdag heeft de politie in Nederland en België in totaal 17 aanhoudingen verricht. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt.

De aanhoudingen volgen naar aanleiding van een groot Belgisch onderzoek naar geplande drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar de havens van Antwerpen en Rotterdam. In Nederland ging het om 13 aanhoudingen en in België om 4.

De leeftijden van de aangehouden verdachten variëren van 30 tot en met 61 jaar. In Nederland heeft de politie 21 woningen en 1 bedrijfspand doorzocht. In België zijn er gelijktijdig op 9 adressen doorzoekingen gedaan.

De aangehouden personen van Servisch-Montenegrijnse, Bosnische, Albanese en Nederlandse origine, worden verdacht van de in- en/of uitvoer en het bezit van en de handel in verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie.

Onderzoek

Het onderzoek is in december 2014 gestart onder leiding van de onderzoeksrechter in Antwerpen. Via rechtshulpverzoeken wordt er nauw samengewerkt met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Nederland. Ook hebben de Belgische Federale gerechtelijke politie-eenheden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen de handen ineen geslagen met de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie.

Het gerechtelijk onderzoek leverde ernstige aanwijzingen naar meerdere actief opererende criminele organisaties. De organisaties tellen meerdere leden en opereerden op zowel Belgische als Nederlandse bodem.

Drugstransporten

Het onderzoek richt zich op verscheidene criminele organisaties die zich op continue en grootschalige wijze zouden hebben bezig gehouden met het organiseren van internationale cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika (Brazilië, Colombia of Ecuador). De geplande drugstransporten hadden België en Nederland als bestemming.

De invoer van de verdovende middelen verliep via de Noordzee en in containers via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De verdovende middelen zaten verstopt onder dekladingen, zoals dozen met bananen.

Overlevering

Van 11 verdachten zal de overlevering aan de Belgische autoriteiten worden gevraagd. 4 verdachten zullen heden nog worden voorgeleid voor de Antwerpse onderzoeksrechter die zal oordelen over hun verdere aanhouding.

200.000 euro cash, drugs en wapen

Naar aanleiding van de simultane huiszoekingen werd onder meer op de volgende items beslag gelegd : 200.000 EURO aan cash geld in diverse valuta, 3 kilogram cocaïne, 26 kilogram MDMA, een actieve cannabisplantage, 1 kilogram cannabis, een vuurwapen verschillende jammers en tal van Blackberry PGP’s.