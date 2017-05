Arrestatieteam houdt verdachte poging moord aan

Wandeling in park

De vrouw wandelde in een park aan de Broekwegschouw op maandagavond 22 mei. Plotseling greep een onbekende man haar bij haar arm, stak haar met een scherp voorwerp en greep haar bij haar keel. Het slachtoffer kon zich los worstelen, waarop de verdachte er vandoor ging.

Verhoord

De politie kwam de man uiteindelijk op het spoor door voortvarend onderzoek van rechercheurs en forensisch sporenonderzoek. De verdachte zit vast aan het bureau en wordt gehoord. Rechercheurs bezochten vandaag het slachtoffer. De vrouw is na behandeling in het ziekenhuis weer thuis, heeft nog wel veel pijn, maar is blij dat zij het heeft overleefd