Formatie zit muurvast, ChristenUnie voelt zich gepiepeld

D66-voorman Pechtold geeft hiermee duidelijk te kennen dat hij liever een linkse partij erbij heeft. Volgens Joost Vullings, politiek verslaggever bij de NOS, zit 'er zand in het motorblok van VVD, CDA en D66'. 'De formatie zit op een dood punt.' En het is afwachten of de onderhandelingen weer op gang zullen komen . De verhoudingen tussen de drie partijen staan sinds dinsdag op scherp. Vullings: 'Men is boos op elkaar.' Dit meldt de NOS woensdag.

Geen prettig gevoel

Bronnen rond de CU hebben aan BNR-Nieuwsradio laten weten 'geen prettig gevoel te hebben overgehouden aan het "verkennende gesprek" met D66. Politiek verslaggever Laurens Boven zegt op BNR:'Het ging helemaal niet over een kennismakingsgesprek, maar eigenlijk wilde Pechtold, volgens de ChristenUnie, onmiddellijk gaan onderhandelen. Er kwam een lange lijst heel concrete punten op tafel, waar D66 onmiddellijk wilde dat de ChristenUnie zei wat daar de compromismogelijkheden zijn, of hoe ver ze bereid zijn mee te gaan in het verhaal van D66.'

Pechtold houdt poot stijf

Pechtold kan het zich permitteren om zich zo op te stellen. Met zijn 19 zetels weet hij dat er nauwelijks een kabinet kan worden gevormd zonder D66. Reden voor hem om zijn poot stijf te houden en VVD en CDA onder druk te zetten.