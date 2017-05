Drukte op wegen verwacht door lang weekend

Er is woensdagmiddag grote kans op files op de wegen naar de Veluwe (A1/A28/A50), rond Arnhem en Nijmegen (A12/A50/A325), naar het zuiden (A2/A27) en op de wegen naar de Friese meren en de kust. De toeristenbond verwacht dat de drukte na 20.00 uur voorbij is. Op vrijdag 26 mei is er geen sprake van een ochtend- of avondspits. Wel kunnen dagjesmensen op Hemelvaartsdag en vrijdag voor files zorgen bijvoorbeeld naar de kust, attractieparken en bij Roermond (outletstores).

Verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam moet rekening houden met vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is tussen knooppunt Burgerveen en Leiden afgesloten. De werkzaamheden zijn gepland van vrijdag 26 mei 21.00 uur tot maandag 29 mei 05.00 uur.

Ook druk in het buitenland

Ook in het buitenland wordt het woensdagmiddag en -avond druk. In België staan flinke files rond Antwerpen en Brussel en op de E40 naar de kust. Donderdag is er ook kans op verkeershinder in Brussel door het bezoek van de Amerikaanse president Trump.

In Frankrijk is er veel drukte op de wegen vanuit Parijs naar het westen en zuiden. In Duitsland loopt het verkeer vast op de wegen naar de Oostzeekust en rond Frankfurt, Neurenberg en München. In Oostenrijk en Zwitserland is er vooral veel vertraging op de routes naar het zuiden, waarbij in Zwitserland de Sint Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt is.