Rotterdams tuincentrum bleek dekmantel voor handel in verdovende midden en witwassen

Het afgelopen weekeinde zijn in en rond een tuincentrum in Rotterdam-Prinsenland 7 verdachten aangehouden voor handel in verdovende midden en witwassen. Het tuincentrum lijkt een dekmantel voor de handel in hennep. Bij zoekingen zijn enige kilo’s hennep en 65.000 euro gevonden en in beslag genomen.