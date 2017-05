Overlast in het Zuiderparkbad leidt tot pasjessysteem voor alle zwembaden in Den Haag

Wie zich misdraag, krijgt geen toestemming meer tot deze zwembaden. Dit schrijft RTV West woensdag. de aanleiding voor de invoering van het pasjessysteem zijn de problemen in het Zuiderparkbad. Daar worden personeel en bezoekers bedreigd door jongeren. In de periode tussen januari 2015 en april 2017 zijn bij de politie 48 incidenten in het Zuiderbad geregistreerd, zo laat wethouder Rabin Baldewsingh aan de gemeenteraad weten. Het gaat dan om aanrandingen of 'andere zeden', overlastgevende jongeren, ruzie tussen jongeren en diefstal. Ook heeft een jongen met een mes gezwaaid en is een meisje door een badmeester geslagen, aldus de lokale omroep.

Extra beveiliging en cameratoezicht

Het balletje ging rollen toen de problemen in het Zuiderparkbad door een groep medewerkers van het zwembad naar buiten werden gebracht . De groep schreef in een anonieme brief dat vooral Turkse en Marokkaanse jongeren het zwembad terroriseren. Wethouder Baldewsingh zette toen extra beveiliging en cameratoezicht in. Ook moeten mensen hun ID-card laten zien. Ontoelaatbaar gedrag heeft direct consequenties. Mensen die overlast veroorzaken, worden een keer gewaarschuwd. Bij een tweede keer uit het zwembad verwijderd, al of niet met hulp van de politie. De lokale omroep schrijft dat deze aanpak volgens het zwembad in de afgelopen weken al geleid heeft tot 23 personen die uit het zwembad zijn gestuurd en 6 personen die een zwemverbod hebben gekregen.

Pasjessysteem

Maar naast deze aanpak gaat de gemeente nu dus ook een pasjessysteem invoeren in alle gemeentelijke zwembaden. Zo is de identiteit van alle bezoekers altijd bekend en voor bezoekers die zich misdragen, kan de pas voor onbepaalde tijd worden gedeactiveerd. Dan hebben deze bezoekers geen toegang meer tot het zwembad.